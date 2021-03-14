الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 11:09 ص

الحكومة تسعى لاستعادة الثقة مع المواطن

الخصاونة: ننتظر نتائج التحقيقات في حادثة مستشفى السلط

السلط


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن ما حصل في مستشفى السلط الحكومي تقصير لا يمكن تبريره، لافتا أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية.

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وبين الخصاونة خلال جلسة الأحد النيابية، أن من توفي في السلط توفي في كل بيت أردني، وكل التعازي لذوي الضحايا.

 

وقال " الحكومة تسعى لاستعادة الثقة مع المواطن".


وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة بادرت بالأمس بسلسلة من الإجراءات القضائية للتحقيق بالحادثة والوقوف على تفاصيل ما جرى.


وقدم أحر التعازي لذوي الضحايا الذين توفوا بالحادثة، مشيراً الى ان الحكومة ستعالج كافة أوجه القصور لعدم تكرار مثل تلك الحوادث.

 

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