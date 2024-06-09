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الأحد، 09-06-2024 11:29 ص

الخصاونة: نواصل تحت ظل قيادة الملك الحكيمة مسيرة العز والفخر والتحديث

الخصاونة


الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

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وكتب الخصاونة على موقع "إكس" "في اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني سُلُطاته الدِّستوريَّة، نستحضر بكلِّ فخر واعتزاز ما تحقَّق في عهده الميمون من منجزات، ونواصل تحت ظلِّ قيادته الحكيمة، يعضُدُه سموُّ وليِّ عهده الأمين، مسيرة العزّ والفخر والسُّؤدد والتَّحديث، ماضين بثبات نحو مئويَّة ثانية من عُمر الدَّولة الأردنيَّة، ليبقى الأردن عالياً متلألئاً في سماءِ المجد".

 

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