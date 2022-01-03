الخصاونة: وزير البلاط ليس عضوا في الحكومة

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن موقع وزير البلاط في الديوان الملكي الهاشمي مسمى موجود في سلم وظائف الديوان الملكي وليس عضوا في الحكومة.

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وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، أن تعديلات الدستور جاءت ضمن إطار تطوير الحياة السياسية الأردنية، مشيرا إلى أن مشروع التحول إلى الحياة الحزبية والبرلمانية يحتاج عشر سنوات وستعرض تشريعات تلك المرحلة تباعا على المجلس.



واستأنف المجلس، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد.



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