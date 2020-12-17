الخصاونة وعبيدات يتسلمان نتيجة لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصحة نذير عبيدات نتيجة فحص الأجسام المضادة بعد تلقيهما اللقاح الإماراتي الصيني ضد كورونا.



وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "خلال زيارته إلى مديرية المختبرات التابعة "للصحة" تسلم رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة ووزير الصحة د.نذير عبيدات نتيجة فحص الأجسام المضادة الذي أجرياه في مختبرات الوزارة".

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وأضافت جاء ذلك بعد أن كانا تلقيا اللقاح البحثي التجريبي الإماراتي الصيني لكورونا قبل شهر وأظهرت النتيجة تشكل أجسام مضادة للفيروس.



