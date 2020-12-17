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الخميس، 17-12-2020 12:17 م

الخصاونة وعبيدات يتسلمان نتيجة لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصحة نذير عبيدات نتيجة فحص الأجسام المضادة بعد تلقيهما اللقاح الإماراتي الصيني ضد كورونا.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "خلال زيارته إلى مديرية المختبرات التابعة "للصحة" تسلم رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة ووزير الصحة د.نذير عبيدات نتيجة فحص الأجسام المضادة الذي أجرياه في مختبرات الوزارة".

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وأضافت جاء ذلك بعد أن كانا تلقيا اللقاح البحثي التجريبي الإماراتي الصيني لكورونا قبل شهر وأظهرت النتيجة تشكل أجسام مضادة للفيروس.


 




 

 


 

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