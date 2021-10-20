الخصاونة : وقف قانون الدفاع عندما تصبح كورونا خلفنا

الوكيل الاخباري - شدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على أنه سيتم وقف العمل بقانون الدفاع عندما تصبح كورونا خلفنا .



مشيرا إلى أن أول انفاذ لقانون الدفاع كان الحظر الشامل لمدة 3 أشهر بإستثناء قطاعات أساسية وبسبب الاغلاقات تم وضع الكثير من أوامر الدفاع فقانون الدفاع يحمي حاليا 100 ألف وظيفة لأردنيين في قطاعات مختلفة.



وأكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ قانون الدفاع في أضيق الحدود.

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