الخصاونة ومدبولي يعقدان لقاء في أبو ظبي

الوكيل الإخباري - عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لقاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأحد، عقب مشاركتهما في اجتماع التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل المصري الذي تم إطلاقه في أبو ظبي اليوم.

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وأكد رئيس الوزراء ونظيره المصري خلال اللقاء، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي تستمد زخمها من الروابط الأخوية والعلاقة المتميزة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وأخاه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



كما أكد الخصاونة ومدبولي حرص حكومتي البلدين على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والتجارية وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة التعاون خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

