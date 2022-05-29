الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أمين عام السياحة يتفقد الجمعيات الخيرية المشاركة برحلات أردننا جنة

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

بدء فعاليات التمرين العسكري الموج الأحمر/ 5

العثور على جثة شخص ملقاة على الأرض في السعودية

الحكومة تحدد موعد إعلان مؤشرات الفقر في المملكة للعام 2021/ 2022

وفاة شخص سقط عن عمارة في وسط البلد

هام من التربية لحملة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية

مساعٍ لتسيير رحلات جوية مباشرة بين الأردن وجورجيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

الضمان يتيح دفع مستحقات المنشآت والأفراد عبر خدمة “CLIQ” وبدون أية رسوم

الأحد، 29-05-2022 03:13 م

الخصاونة ومدبولي يعقدان لقاء في أبو ظبي

600


الوكيل الإخباري - عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لقاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأحد، عقب مشاركتهما في اجتماع التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل المصري الذي تم إطلاقه في أبو ظبي اليوم.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء ونظيره المصري خلال اللقاء، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي تستمد زخمها من الروابط الأخوية والعلاقة المتميزة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وأخاه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


كما أكد الخصاونة ومدبولي حرص حكومتي البلدين على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والتجارية وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة التعاون خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

أمين عام السياحة يتفقد الجمعيات الخيرية المشاركة برحلات أردننا جنة

كورونا 5

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

b179e303-6f1d-40f1-a99b-ab36884003cc

بدء فعاليات التمرين العسكري الموج الأحمر/ 5

images_2015_-am0-aaaaaam_111111111-333_main_image5af14a8aaf4a6

الحكومة تحدد موعد إعلان مؤشرات الفقر في المملكة للعام 2021/ 2022

320221110271301937384

وفاة شخص سقط عن عمارة في وسط البلد

1653827149436

بيان صحفي للمركز الوطني لحقوق الإنسان

أخبار متعلقة
6293229f6fb06

الأردن والإمارات ومصر يوقعون مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

1652986486752

الصفدي ينقل رسالة من جلالة الملك للرئيس القبرصي

73fd0829-fslf0ojxsaaziuk-e1652389662506

الملك يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية البرامج المنفّذة بالأردن

WhatsApp Image 2022-05-11 at 10.26.48 AM

برنامج تعريفي في العمل البلدي لرؤساء البلديات

17-2

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة

62737b23a1c79

"فلسطين" و"مقاومة التطبيع" بنقابة الصحفيين تدينان اقتحام المسجد الأقصى