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الأربعاء، 24-08-2022 10:57 ص

الخصاونة و اشتيَّة يدشنان محطة تحويل كهرباء الرامة

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الوكيل الإخباري - دشن رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني محمَّد اشتيَّة، الأربعاء، محطَّة تحويل كهرباء الرَّامة لتزويد الفلسطينيين بالطاقة الكهربائية.

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وسترفع محطة تحويل كهرباء الرامة في منطقة الأغوار الجنوبية/ البحر الميت، كميات الكهرباء المصدّرة من الأردن إلى الشبكة الفلسطينية من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط.


وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال في تصريحات سابقة، إن مشروع محطة الرامة التي تصدّر الكهرباء إلى الشبكة الفلسطينية مبني على ما أنجز سابقا لتزويد الفلسطينيين بالكهرباء، وينفذ بالكامل من قبل كوادر شركة الكهرباء الوطنية.


ووقعت شركة الكهرباء الوطنية في 15 كانون الثاني/يناير 2020 اتفاقية زيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين في إطار مشروع تعاون بدأ عام 2008 يشتري الجانب الفلسطيني بموجبها حوالي 40 ميغاواط كهرباء من الشبكة الأردنية تستخدم في إنارة مدينة أريحا والأغوار.


 




 

 


 

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