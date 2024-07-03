الخصاونة يؤكد أهميَّة الشَّراكة مع الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد.



وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء الذي حضرته وزيرة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي زينة طوقان أهميَّة الشَّراكة المثمرة والنَّاجحة بين المملكة والصَّندوق، التي تمتدُّ لعقود طويلة، وكذلك أهميَّة الاستمرار في التَّنسيق والتَّعاون بما يحقِّق الأهداف والطُّموحات المرجوَّة.

اضافة اعلان

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالجهود التي يبذلها الأردن في إطار مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، مؤكِّداً أنَّ الصَّندوق يعتزّ بشراكته مع الأردن الذي يُعَدُّ من أكثر الدُّول التي يسهل التَّعامل ومن أقلِّ الدُّول بيروقراطيَّة في المشاريع، ومن أكثرها تنظيماً.



وأعرب عن استعداد الصَّندوق للعمل مع الأردن على أُطر ومشاريع جديدة للتَّعاون، وفق الأولويات الوطنيَّة التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي وتسهم في مواجهة التَّحديات.

اظهار أخبار متعلقة

