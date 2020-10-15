الخصاونة يؤكد دعم الحكومة للهيئة المستقلة للانتخاب لانجاح العملية الانتخابية

الوكيل الاخباري -

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اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة دعم الحكومة الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب لاجراء الانتخابات النيابية القادمة واسنادها في تحقيق الضمانات التي يصبو اليها جلالة الملك عبدالله الثاني بان تكون العملية الانتخابية نزيهة وشفافة وكفوءة وعادلة.كما اكد رئيس الوزراء ان الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها كتاب التكليف الملكي السامي تضع جميع امكانات المؤسسات والوزارات الحكومية بتصرف الهيئة لانجاح العملية الانتخابية من الان والى حين الانتهاء من الاقتراع.جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارته اليوم الى الهيئة المستقلة للانتخاب ولقائه رئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالده واعضاء مجلس مفوضي الهيئة وامينها العام وبحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والدولة لشؤون الاعلام والداخلية والصحة.ولفت الدكتور الخصاونة الى ان الاجهزة الحكومية المعنية ستعمل وفي اطار التعامل مع جائحة كورونا على توفير كل السبل الممكنة لتوفير الحماية الصحية للمرشحين وانصارهم والمقترعين والكوادر التي تقوم بالاشراف على عملية الاقتراع وضمان السلامة العامة للجميع.وشدد رئيس الوزراء على الاحترام المقدس لاستقلالية الهيئة وقانونها، لافتا الى ان الهيئة شكلت علامة فارقة حتى في اطار التعديلات الدستورية عام 2011 والتي عبرت عن استشراف ملكي لاهمية دور الهيئة في اجراء الانتخابات والاشراف عليها .واستعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة الترتيبات والاجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لاجراء الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في العاشر من الشهر القادم مشيرا الى الدعم الذي تتلقاه الهيئة من الحكومة ومؤسسات الدولة .ولفت الى ان مهلة اعتراض المترشحين للانتخابات النيابية على قرارات الهيئة انتهت، مشيرا إلى أن الهيئة ستعلن القوائم شبه النهائية للمترشحين يوم بعد غد السبت، ثم تبدأ بعد ذلك فترة الاعتراض من قبل الناخبين على هذه القوائم ولمدة ثلاثة أيام.ولفت الكلالدة إلى أن مرحلة الدعاية الانتخابية للمترشحين بدأت، موضحا أن هناك انضباطا من قبل المترشحين بمساعدة الأجهزة الأمنية في التعليمات التنفيذية للدعاية الانتخابية التي وضعت لتتكيف مع الجائحة وتراعي شروط ومعايير الصحة والسلامة العامة واتخاذ سبل الوقاية اللازمة من الوباء.واشار الى الاجراءات التي سيتم اتخاذها خلال عملية الاقتراع مع الاخذ بالاعتبار شروط الصحة والسلامة العامة في ظل جائحة كورونا.وتجول رئيس الوزراء في عدد من مرافق الهيئة واطلع على التجهيزات التي تتخذها الهيئة والتي تمكنها من المتابعة والاشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية.