الخصاونة يؤكّد ضرورة الالتزام بتطبيق أوامر الدّفاع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جدّد رئيس الوزراء، في تعميم اليوم التأكيد على جميع المؤسّسات بضرورة الالتزام بتطبيق أوامر الدّفاع، وضمان مراعاة ظروف الموظّفين والموظّفات مقدّمي الرعاية لأطفالهم.

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وكان مجلس الوزراء قد وجّه في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي الوزارات، والدوائر، والمؤسّسات العامّة، والهيئات، والمؤسّسات والجامعات الرسميّة، والبلديّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة بالعمل على تكليف جميع العاملات من الأمّهات اللواتي لديهنّ أطفال في دور الحضانة، ورياض الأطفال، وفي الصفوف المدرسيّة الثلاثة الأولى بالعمل عن بُعد، اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.



ويأتي هذا التوجيه لمساعدة الأمّهات، وتمكينهنّ من تقديم الرعاية لأطفالهنّ، خصوصاً في ظلّ تعليق الدوام الوجاهي لطلبة المدارس ورياض الأطفال واعتماد التعليم عن بُعد.