الأربعاء 09-02-2022
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الأربعاء، 09-02-2022 11:46 ص

الخصاونة يؤكد ضرورة دعم وتمكين قطاع الزراعة

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الوكيل الإخباري - أكّد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، أهمية قطاع الزراعة، وضرورة دعمه وتمكينه لضمان استمرارية عمله؛ كونه قطاع أساسي ووطني وساعد في تجاوز الكثير من التحديات وخصوصا خلال جائحة فيروس كورونا.

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وقال، خلال جلسة مجلس النواب الصباحية مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة والمتضمن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، إنه "سيبحث مطالب المزارعين الرافضين قرار ضم العمالة الوافدة للضمان الاجتماعي".


وتابع الخصاونة، أنه "لم يرد أي تنسيبات من وزارة الزراعة، وفي حال وصول التنسيبات سنقوم مباشرة بإيجاد المعالجات اللازمة وفقا للقانون والإجراءات والإمكانات في ضوء التنسيبات والتشريعات النافذة والقائمة وبشكل يخفف ويساعد على العاملين في هذا القطاع".

 




 

 


 

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