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الثلاثاء، 02-02-2021 07:02 م

الخصاونة يؤكد على ضرورة مواصلة تطوير عمل القطاع الإداري

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الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنه تم التوافق بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، على التواصل مع مختلف القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تطوير وتجويد القوانين الناظمة للحياة السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية.
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وأكد رئيس الوزراء ضرورة مواصلة تطوير عمل القطاع الإداري، لتحسين الأداء ومعالجة بعض مواطن القصور التي طالته.

جاء ذلك في لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، شخصيات من محافظات عدة، في إطار حرص جلالته المستمر على التواصل مع أبناء الوطن وبناته.

 




 

 


 

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