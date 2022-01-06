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الخميس، 06-01-2022 10:57 ص

الخصاونة يؤكد متابعة أوضاع الأردنيين في كازاخستان

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع عن كثب أوضاع الأردنيين المقيمين في كازاخستان منذ حدوث الأزمة هناك.

وقال الخصاونة إن الوزارة تتابع بشكل مستمر ويومي الأردنيين في كازاخستان للتأكد من سلامتهم.

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رد رئيس الوزراء جاء بعد حديث النائب طالب الصرايرة الذي دعا الحكومة إلى متابعة أوضاع الطلبة الأردنيين في كازاخستان.

 

وقال الصرايرة خلال جلسة نيابية، اليوم الخميس، إن هناك 600 طالب بالإضافة إلى نحو 200 شخص مقيم هناك.

 

وأضاف أن شكاوى وردت حول وجود نقص في المؤونة المقدمة للطلبة والأسر، داعيا الحكومة إلى متابعة أوضاعهم وتقديم ما يحتاجون.

 




 

 


 

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