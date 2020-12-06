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الأحد، 06-12-2020 10:38 ص

الخصاونة يتحدث عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن القطاع التجاري شريك وطني مهم، ومميزة أساسية للاقتصاد الوطني.

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وأضاف خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أن "أولويات الحكومة العمل على استقرار الوضع الوبائي بالتوازي مع الحفاظ على القطاع التجاري".


وأوضح الخصاونة أن "الحكومة حريصة على ديمومة القطاع التجاري في ظل جائحة كورونا".


"نتطلع للمرحلة المقبلة لنهج اقتصادي تشاركي، وتمكين القطاعات من التعافي من آثار جائحة كورونا"، وفق الخصاونة.


وأكّد رئيس الوزراء أن "الحكومة ستسعى للاستقرار التشريعي لتحفيز الاستثمار".


 




 

 


 

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