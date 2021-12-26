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الأحد، 26-12-2021 02:42 م

الخصاونة يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديث القطاع العام

الخصاونة


الوكيل الاخباري - ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة تحديث القطاع العام، التي قرر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين.

وقال رئيس الوزراء، إن تشكيل اللجنة وأطر عملها باتت ضرورة ملحة لتحديث القطاع العام الذي شهد أداؤه العام تراجعا خلال السنوات الماضية بعد أن كان يشار له بالبنان وخرج قيادات إدارية أسهمت في تطوير وبناء إدارات حكومية كفؤة داخل المملكة وخارجها في العديد من الدول الشقيقة.

وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الإداري هو العنوان الأبرز لأي إصلاح أو تطوير في المجالات الاخرى، لافتا إلى أن التطوير الإداري والإدارة الكفؤة تعد احدى الممكنات الرئيسة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإصلاح الشامل الذي يدعو له جلالة الملك عبدالله الثاني.

 ولفت الخصاونة إلى أن عمل اللجنة جهد وطني يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها ورفع كفاءة وفعالية مؤسسات القطاع العام.

واشار إلى أن هذه ليست التجربة الأولى للأردن لتحديث القطاع العام، حيث كان هناك جهود سابقة تم البدء بها قبل سنوات وتحديدا منتصف التسعينيات ولكنها جهود لم تكتمل. 

وأكد أن اللجنة ستعمل على دراسة الخلل الذي أصاب الإدارة العامة، بهدف سد الثغرات ورسم خارطة الطريق واتخاذ إجراءات سريعة ومتوسطة يلمس آثارها المواطن من خلال معالجات لتحسين الخدمات وأداء الموظفين والأتمتة والحكومة الإلكترونية وطبيعة العلاقة مع القطاع الخاص.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن اللجنة تشكلت برئاسة رئيس الوزراء نظرا لأهمية الاهداف التي تسعى إلى تحقيقها وليكون للجنة سهولة الوصول إلى المعلومات والدخول إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واشار إلى أهمية المساءلة ومكافأة المتميزين في القطاع الحكومي وإعادة تأسيس ثقافة الإدارة العامة كواجهة للقطاع العام، لافتا إلى أن نظام الخدمة المدنية لم يواكب روح العصر في ظل عناصر ومقيدات عديدة تحكم عمله.

ولفت الخصاونة إلى أن اللجنة ستعمل على وضع الاطار المؤسسي لتحسين الخدمات في الوزارات الخدمية وتحديد قائمة أولويات يتم العمل عليها سريعا وعدم الانتظار لمدة 6 أشهر (المدة المحددة لانتهاء عمل اللجنة) وتسهيل الإجراءات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر سلبا على عمل المستثمرين.

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