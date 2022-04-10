الخصاونة يتمنى الشفاء للملك

الوكيل الاخباري - أعرب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال ترؤّسه لجلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت اليوم الأحد، عن خالص الدُّعاء إلى الله تعالى بأنّ يمنّ على جلالة الملك عبدالله الثاني بالشِّفاء العاجل من آثار الانزلاق الغضروفي، الذي استدعى مغادرة جلالته إلى ألمانيا لإجراء عمليَّة جراحيَّة.



واستهلَّ رئيس الوزراء الجلسة بالدُّعاء إلى الله تعالى أن يمدّ جلالته بالصحَّة والعافية والعُمر المديد، وأن يعود إلى أرض الوطن سالماً معافى، ليواصل قيادة مسيرة الخير والبناء والإنجاز والعزَّة والمنعة، يعضده سموُّ وليّ عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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