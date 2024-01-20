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السبت، 20-01-2024 07:00 ص

الخصاونة يحث الولايات المتحدة على المبادرة لإنهاء "مذبحة" غزة

الخصاونة


الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الجمعة، إنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.

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وقال الخصاونة خلال حديثه في كلية لندن للاقتصاد، إنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار.


وأضاف "القيادة مطلوبة من أصدقائنا وشركائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".


وأكد الخصاونة أن القصف الإسرائيلي لغزة يحمل كل علامات جرائم الحرب ضد الإنسانية.


ويشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الآن استشهاد 24 ألفا و762 فلسطينيا وأكثر من 61 ألف مصاب، كما تسببت في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة وفي نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.


 




 

 


 

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