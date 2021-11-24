الخصاونة يخاطب الهيئة المستقلة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمَّان

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديّة، بموجب أحكام المادّة (35/أ/1) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م.
كما قرّر مجلس الوزراء إجراء انتخابات مجلس أمانة عمّان بموجب أحكام المادّة (6/ج) من قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021م.
وخاطب رئيس الوزراء الهيئة المستقلَّة للانتخاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما أعلاه.
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