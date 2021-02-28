الخصاونة يدعو إلى ضرورة إحداث ثورة في الاستثمار

الوكيل الإخباري - دعا رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الأحد، إلى ضرورة إحداث ثورة في مجال الاستثمار.

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الخصاونة، بعد إقرار مجلس الأعيان مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، والموافقة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي القانونين، دعا أيضا إلى ضرورة البدء في مسار حقيقي للإصلاح الإداري والاقتصادي.



وأضاف أن الحكومة "ستعمل على معالجة الاختلالات في تخصصات راكدة في الجامعات الحكومية".



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