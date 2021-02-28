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الأحد، 28-02-2021 03:20 م

الخصاونة يدعو إلى ضرورة إحداث ثورة في الاستثمار

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رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - دعا رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الأحد، إلى ضرورة إحداث ثورة في مجال الاستثمار.

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الخصاونة، بعد إقرار مجلس الأعيان مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، والموافقة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي القانونين، دعا أيضا إلى ضرورة البدء في مسار حقيقي للإصلاح الإداري والاقتصادي.


وأضاف أن الحكومة "ستعمل على معالجة الاختلالات في تخصصات راكدة في الجامعات الحكومية".

 

 

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