الجمعة 25-08-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يدعو الأردنيين لتفعيل الهويّة الرقمية

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الجمعة، 25-08-2023 10:31 م

الخصاونة يدعو الأردنيين لتفعيل الهويّة الرقمية

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - دعا رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الجمعة، الأردنيين إلى تفعيل الهويّة الرقمية؛ لأنها أمر أساسي في الانتقال إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات.

ولفت خلال فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنعقد في البحر الميت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات إلى أنه جرى تشغيل مركزين للخدمات الحكومية الشاملة في المقابلين ومطار الملكة علياء، وقبل نهاية هذا العام سيتمّ إنشاء وتشغيل 5 مراكز أخرى في إربد وجرش والعقبة والطفيلة ومعان، وسيتمُّ استكمال تغطية بقيَّة المحافظات خلال العام المقبل.

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