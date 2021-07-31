السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 12:53 م

الخصاونة يدعو الأردنيين لتلقّي مطاعيم كورونا

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رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، خلال زيارته متحف البترا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية، والإقبال على تلقّي اللقاح المضاد لفيروس كورونا كإجراء وقائي لحماية السيّاح والمواطنين.

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وتفقد الخصاونة، مركز زوّار مدينة البترا الأثريّة، ويؤكّد أهميّة تطويره لتقديم أفضل الخدمات للسيّاح والمواطنين، وصولاً إلى عودة الحركة السياحيّة بكامل طاقتها، كما تجول في مدينة البترا الأثريّة.


ووجه، إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين وزوّار مدينة البترا.
ويرافق رئيس الوزراء، وزير السياحة والآثار نايف الفايز، ووزير الصحة فراس الهواري، ووزير الداخلية مازن الفراية.


 




 

 


 

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