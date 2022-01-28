الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 04:52 م

الخصاونة يدين استهداف مطار بغداد

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الوكيل الإخباري - دان رئيس الوزراء بشر الخصاونة استهداف مطار بغداد الذي حصل فجر اليوم.

وقال الخصاونة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: "ندين الاعتداءات الإرهابيَّة الجبانة التي استهدفت مطار بغداد فجر اليوم، ونتضامن ونقف إلى جانب العراق الشقيق، وكلّنا ثقة بأنَّ مثل هذه الاعتداءات الآثِمة لن تثني العراق عن مسيرته في دحر الإرهاب وإعادة البناء والحفاظ على أمنه واستقراره".

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