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الأحد، 07-11-2021 12:18 م

الخصاونة يدين العمل الإرهابي الجبان الذي حاول استهداف رئيس الوزراء العراقي

الخصاونة


الوكيل الإخباري - دان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأشد عبارات الادانة العمل الإجرامي والإرهابي الجبان الذي حاول استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، "هذا عمل مدان يستهدف العراق وامنه واستقراره وربما ايضا امن واستقرار الاقليم المترابط جوهريا مع ما يجري في العراق لاسيما في إطار المساعي الوطنية لمختلف القوى السياسية المحبة للعراق لإعادة التأسيس لحالة من الاستقرار فيه ومحاربة ومكافحة الإرهاب الذي لا زال يستهدف العراق ويستهدف كل دول المنطقة".


واعرب رئيس الوزراء عن تضامن الأردن الكامل مع العراق والشعب العراقي العزيز والقوى الوطنية الحية التي تساهم في العملية السياسية في إطار الشرعية الدستورية للنهوض بالعراق وتحقيق الاستقرار فيه والتأسيس ليستعيد دائما دوره الطليعي ليس فقط في محيطه العربي وانما على الساحة الدولية ولكي يتم دحر كل من يسعى الى اعادة دفعه الى أتون الإرهاب والتطرف الذي يستهدف العراق وشعبه واي محاولة لجره ليصبح -لا قدر الله - ساحة لتصفية الحسابات والصراعات التي لا علاقة للعراق وشعبه و قياداته السياسية الوطنية بها. وقال الخصاونة "هذا فعل مرفوض وجبان ونتضامن بالكامل مع الحكومة والدولة العراقية ومع المكونات الوطنية الحية التي تستظل بظلال العملية السياسية والدستورية في العراق ومخرجاتها".


 




 

 


 

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