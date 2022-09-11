الخصاونة يزور السفارة البريطانية معزيا بوفاة الملكة اليزابيث الثانية

الوكيل الإخباري - زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، صباح اليوم الأحد، يرافقه عدد من الوزراء، السفارة البريطانية بعمان، وقدم التعازي بوفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

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وسجل رئيس الوزراء كلمة في سجل العزاء الذي فتحته السفارة لهذه الغاية عبر فيها باسمه وباسم الحكومة الأردنية عن خالص مشاعر العزاء والمواساة لحكومة وشعب المملكة المتحدة الصديق بهذا المصاب الجلل.



وأكد رئيس الوزراء أن رحيل الملكة اليزابيث الثانية شكل خسارة كبيرة ليس فقط للمملكة المتحدة وشعبها الصديق، وإنما لغالبية دول وشعوب العالم.



كما قدم التعازي في السفارة البريطانية كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المكلف توفيق كريشان، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزير دولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول .

