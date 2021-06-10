الخصاونة يزور حدود العمري ومنطقة الملك حسين بن طلال التنموية اليوم

الوكيل الإخباري - يزور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، مركز حدود العمري، ومنطقة الملك حسين بن طلال التنموية التابعة لشركة تطوير المفرق، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتكثيف العمل الميداني والاطلاع على واقع الخدمات.

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وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي سيقوم بها الخصاونة للعديد من مناطق الأردن، لمتابعة أداء المرافق ومستوى الخدمات وتحفيز فرص الاستثمار.



وستكون المحطة الأولى في زيارة رئيس الوزراء و يرافقه عدد من الوزراء إلى مركز حدود العمري، الذي يعد شرياناً حيويا لحركتي نقل الأشخاص والبضائع بين الأردن والسعودية ودول الخليج العربي، للاطلاع على سير العمل في المركز الحدودي والخدمات المقدمة لتسهيل حركة عبور المواطنين والزوار والشاحنات، مع الحرص على الالتزام بسبل الوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد.



كما يزور رئيس الوزراء في المحطة الثانية؛ منطقة الملك حسين بن طلال التنموية التابعة لشركة تطوير المفرق، و للوقوف على سير العمل في المنطقة، والرؤية المستقبلية لتطويرها، لتكون مركزاً لوجستياً وخدماتياً وصناعياً متميزاً.

