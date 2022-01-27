الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته لوزارة الأشغال العامَّة والإسكان أنَّ التَّخطيط المسبق والتَّنسيق العالي بين جميع مؤسَّسات الدَّولة أدَّى إلى أفضل النَّتائج في التَّعامل مع الظُّروف الجويَّة السَّائدة بمختلف تداعياتها وتأثيراتها.

كما أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، على ضرورة استمرار الجاهزية القصوى لإدامة عمل المرافق والطرق، وتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الجوية الراهنة.

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وشكر الخصاونة، خلال تفقده غرفة العمليات في وزارة الداخلية، جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على التنسيق والتخطيط والجاهزية المسبقة لمواجهة الظروف الجوية، ما أدى إلى سير العمل بشكل إيجابي.





