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الخميس، 23-09-2021 12:58 م

الخصاونة يصدر بلاغين رسميين الشهر القادم

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يترقّب الأردنيون إصدار الحكومة لبلاغين رسميين الشهر القادم  .

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البلاغ الأول : يعتزم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إصدار بلاغ الموازنة العامة للعام المقبل مطلع الشهر القادم ( أنقر هنا) .

 

ويأتي ذلك وفق ما أظهره الجدول الزمني لإعداد الموازنة لعام 2022 الصادر عن دائرة الموازنة العامة.

وبحسب الجدول  فإن الدائرة ستقوم بإعداد بلاغ الموازنة العامة الذي يتضمن تحديد السقف الكلي للإنفاق العام والسقوف الجزئية للنفقات بحيث يشتمل السقف الجزئي للوزارات والدوائر على سقف موازنات المحافظات.

وبيّن الجدول أنّ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تقوم بتزويد الدائرة بمشروع موازناتها منذ منتصف تموز الماضي.

وتقوم الدائرة بإدراج المشاريع الرأسمالية الجديدة للمحافظات ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية وإعداد إطار إنفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومية.

 

البلاغ الثاني : بشأن العمل بالتوقيت الشتوي ، حيث سيتم إصدار بلاغ رسمي حكومي بهذا الشأن، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة صباحا ( أنقر هنا ) . 

 

وقد جرت العادة أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة في الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول المقبل/ (10) .

وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي ما يقارب 6 أشهر حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الصيفي، من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس/ جمعة من شهر مارس/ آذار من كل عام.

 

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