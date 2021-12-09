الخصاونة يصل رام الله

الوكيل الاخباري - وصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى رام الله بعد ظهر اليوم الخميس، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري يلتقي خلالها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه.

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ويترأس رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة التي تعقد في رام الله اليوم، والتي تبحث تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية.



وجرى لرئيس الوزراء استقبال رسمي لدى وصوله رام الله، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من الوزراء والمسؤولين، وعزفت موسيقى السلام الملكي الأردني والنشيد الوطني الفلسطيني، واستعرض الخصاونة حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، وزير النقل المهندس وجيه عزايزه، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي، ووزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزير الصناعة والتجارة والتموين/ رئيس اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة يوسف الشمالي.



كما يضم الوفد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، ورئيس مكتب التمثيل الأردني في رام الله محمد ابو وندي.