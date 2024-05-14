الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

تنشيط السياحة: العدوان على غزة وراء تراجع الحركة السياحية في الأردن

اللواء المعايطة يرعى تخريج مستجدي الأمن العام

القسام وفصائل فلسطينية : نخوض اشتباكات ضارية في جباليا

العموش: العفو العام يسقط الغرامات المترتبة على الشركات

تل ابيب .. حريق مستودع داخل قاعدة "تل هشومير" ومروحية اسرائيلية تنقل جرحى

الملك: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي

نيويورك تايمز: جنرالات وأعضاء بمجلس الحرب محبطون من نتنياهو

جامعة أمستردام تغلق حرمها أمام الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

السياحة تنشر تقريرها الربعي حول أداء القطاع

جيش الاحتلال يعلن اصابة 22 جنديا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 14-05-2024 01:17 م

الخصاونة يضع حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية

image (15)


الوكيل الإخباري - وضع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثُّلاثاء حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصِّناعيَّة، وذلك بالتَّزامن مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى محافظة الزَّرقاء؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة.اضافة اعلان


وأكَّد رئيس الوزراء لدى وضعه حجر الأساس أهميَّة المشروع الاقتصاديَّة والاستثماريَّة كجزء من جهود الدَّولة في تهيئة البيئة الملائمة لتعزيز الصِّناعة وجذب الاستثمار، مؤكِّداً ضرورة إنجازه ضمن المواعيد المحدَّدة، والتَّواصل مع المستثمرين لغايات تسويقه.

واستمع الخصاونة إلى إيجاز قدَّمه رئيس مجلس إدارة شركة المُدُن الصِّناعيَّة الأردنيَّة لؤي سحويل حول مراحل إنجاز المشروع والتي ستتمُّ على ثلاثة مراحل، لافتاً إلى أنَّ نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى وصلت إلى قُرابة 40%.

وأشار سحويل إلى أنَّ عدد فرص العمل التي من المتوقَّع أن يوفِّرها المشروع في حال إشغال المرحلة الأولى منه قُرابة 8500 فرصة عمل، في حين سيوفِّر مع نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2030م 21 ألف فرصة.

ويقع مشروع مدينة الزَّرقاء الصِّناعيَّة، الذي يتمَّ تمويله من شركة المُدُن الصِّناعيَّة الأردنيَّة، على بعد 30 كيلو متراً شرقيّ مدينة الزَّرقاء باتِّجاه الأزرق، علـى يمـين الطَّريق الدَّولي (الزَّرقاء – الأزرق) وعلى بعد حوالي 15 كليو متراً عن المنطقة الحرَّة في الزَّرقـاء.

وتبلغ كُلفة المرحلة الأولى من المشروع قُرابة (21.5) مليون دينار، ومن المتوقَّع انتهاء العمل فيها منتصف العام المقبل 2025م.

وتبلغ المسـاحة الإجماليَّـة لمدينـة الزَّرقاء الصِّناعيَّة قُرابة 2500 دونم، حيث تصل مساحة المرحلة الأولى منها قُرابة 1116 دونماً.

وتمَّ تخصيص طريق خدمة للوصول إلى مدينة الزَّرقاء الصِّناعيَّة يتَّصل بالطَّريق الدَّولي، بطول (750) متراً.

ويشتمل المشروع في مرحلته الأولى على أعمال الحفريات والطَّمم اللَّازمة، والطُّرق والسَّاحات الاسفلتيَّة، وشبكات البنية التَّحتيَّة من مياه، وصرف صحِّي، وكهرباء وطُرُق وشبكة اتِّصالات، وأبنية إداريَّة، وغيرها من الأعمال الإنشائيَّة اللازمة لمتطلَّبات المشروع.

وتعدُّ مدينة الزرقاء الصناعية أكبر مدينة صناعية في المملكة، وبمساحة إجماليَّة تبلغ 2500 دونم، وهي أول مدينة صناعية تطبِّق كود البناء الأخضر من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة في التشغيل.

وتكتسب المدينة أهمية خاصة بالنظر لموقعها الجغرافي المتميز على الطريق الدولي الذي يربط الأردن مع المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا وقربها من الاستثمارات الصناعية في محافظة الزرقاء.

وشهد وضع حجر الأساس وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي، ووزيرة الاستثمار خلود السَّقاف، ومحافظ الزَّرقاء حسن الجبور، ومدير عام شركة المُدُن الصِّناعيَّة الأردنيَّة المهندس عمر جويعد، ورئيس بلديَّة الحلَّابات خلف العثمان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000474961

تنشيط السياحة: العدوان على غزة وراء تراجع الحركة السياحية في الأردن

f20334dc-2da1-4adc-b441-1fcf68667c8e

اللواء المعايطة يرعى تخريج مستجدي الأمن العام

file (1)

العموش: العفو العام يسقط الغرامات المترتبة على الشركات

66434c157a03d

الملك: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي

1715685687216

السياحة تنشر تقريرها الربعي حول أداء القطاع

664340e9a868a (1)

البلقاء التطبيقية توقف اقتطاعات على رواتب العاملين عن شهري أيار وحزيران

أخبار متعلقة
64d8a49156b45

"النقل البري" تسلّم موقع مشروع مركز الانطلاق والوصول في الزرقاء

GNXfvjPXcAACOtq

الخصاونة: نجاحنا في كبح التضخم والحضور الدولي يعكس قوة الأردن

42023166221701111029

حدث تاريخي لأول منذ 21 عاما.. وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني للأردن

Al-Himma,_Jordan,_from_Umm_Qais

حركة سياحية نشطة في بني كنانة شمال إربد

00y4Gp0Kl46PzAbMYWHmrg88Z3HVtX77VmcqHBsL

وكلاء السياحة والسفر: آخر رحلات العمرة للموسم الحالي تغادر في 25 نيسان الحالي

1713181630873

الأمانة تحتفي باليوم الوطني للعلم