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الإثنين، 15-11-2021 03:57 م

الخصاونة يعلن عن تشكيل لجنة لتحديث المنظومة الإدارية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة النائب عبدالكريم الدغمي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس النواب .

وقال الخصاونة في مداخلة له خلال جلسة النواب التي عقدها لانتخاب رئيسه ، أنه أمامنا الكثير لانجازه سوية كقوانين لجنة تحديث المنظومة السياسية.

وأعلن الخصاونة عن تشكيل لجنة لتحديث المنظومة الإدارية .

وأضاف الخصاونة أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تم ارسالها إلى مجلس النواب الأحد.

ولفت إلى أن يد الحكومة ممدودة لمجلس النواب.

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