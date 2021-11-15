الخصاونة يعلن عن تشكيل لجنة لتحديث المنظومة الإدارية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة النائب عبدالكريم الدغمي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس النواب .



وقال الخصاونة في مداخلة له خلال جلسة النواب التي عقدها لانتخاب رئيسه ، أنه أمامنا الكثير لانجازه سوية كقوانين لجنة تحديث المنظومة السياسية.



وأعلن الخصاونة عن تشكيل لجنة لتحديث المنظومة الإدارية .



وأضاف الخصاونة أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تم ارسالها إلى مجلس النواب الأحد.



ولفت إلى أن يد الحكومة ممدودة لمجلس النواب.

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