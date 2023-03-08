الخصاونة يعلن عن قرار لتصويب أوضاع الأراضي المستغلة بالزراعة في الجفر

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- واصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سلسلة جولاته الميدانيَّة التَّفقُّديَّة؛ تنفيذاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، بلقاء وجهاء وفعاليَّات شعبيَّة وزيارة مؤسَّسات خدميَّة ومشاريع تنمويَّة في قضاء الجفر بمحافظة معان.واستهلُّ الخصاونة زيارته إلى قضاء الجفر في محافظة معان بلقاء وجهاء وفعاليَّات شعبيَّة من أبناء القضاء ويستمع إلى قضاياهم ومطالبهم.وقال الخصاونة، إن معان وأهلها هم العزوة والسَّند للوطن وقيادته الهاشميَّة على مرّ التَّاريخ، وتلمُّس حاجاتهم وقضاياهم واجب علينا"وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن صدور قرار لمجلس الوزراء بتصويب أوضاع الأراضي المستغلَّة بالزِّراعة والمزارع في منطقة الجفر بمحافظة معان، موعزا بإيصال الخدمات لها من كهرباء وماء؛ بهدف التّّيسير على أهالي المنطقة وأبنائها.وقالت رئاسة الوزراء، في تغريدة لها عبر تويتر، إن قرار تصويب أوضاع الأراضي المستغلَّة بالزِّراعة والمزارع في قضاء الجفر من خلال تسجيلها باسم الخزينة وفقاً لأحكام تأجير وتفويض أملاك الدَّولة، ومن ثمَّ تفويض هذه العقارات أو تأجيرها وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة لحين انتهاء التَّسوية.وأضافت، أن عقود التَّأجير لهذه الأراضي يتضمَّن شرطاً واضحاً وصريحاً يفيد بأنَّ التأجير مرتبط بانتهاء أعمال التسوية، فإن آلت مُلكيَّة تلك الأراضي للخزينة العامَّة للدولة تُطبَّق عندئذ أحكام قانون إدارة أملاك الدَّولة، وإن آلت مُلكيَّتها لأصحاب حقوق آخرين فتُعتبَر عقود الإيجار والحالة منتهية.