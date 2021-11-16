الخصاونة يعمم باتخاذ الاجراءات والتدابير للتعامل مع ارتفاع إصابات كورونا

الوكيل الاخباري - عمَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على جميع الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والهيئات والمؤسَّسات الرسميَّة والخاصَّة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة بالكاملة للحكومة، والجامعات الرسميَّة والخاصَّة، وجميع منشآت القطاع الخاص، بضرورة اتِّخاذ الإجراءات الضَّرورية والتَّدابير الوقائيَّة اللازمة؛ للتعامل مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وشدَّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتطبيق أوامر الدِّفاع والتَّعليمات والبلاغات والقرارات الصَّادرة بموجبها، والتَّعاون التَّام مع جميع الجهات الرَّسميَّة ذات العلاقة بالرَّقابة والتَّفتيش، مؤكِّداً ضرورة التنَّسيق مع هذه الجهات بشأن حصول الجميع على المطاعيم بما يكفل منع انتشار الوباء.



وأكَّد على الجميع ضرورة اعتبار هذا الأمر أولويَّة مركزيَّة وأساسيَّة لتحقيق المستوى المطلوب من الالتزام بالإجراءات والتَّدابير الوقائيَّة.



ويأتي تعميم رئيس الوزراء نظراً لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، نتيجة التهاون الملحوظ بإجراءات الوقاية والسَّلامة العامَّة، خصوصاً ما يتعلَّق بارتداء الكِمامات وتلقِّي المطاعيم.

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