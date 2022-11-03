الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

الامطار تعود الى المملكة لمدة 3 أيام اعتباراً من هذا الموعد

الحنيفات يطلع على مشروع الزراعة المائية بالتكنولوجيا الحديثة

بريطانيا تستبعد نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الدفاع الروسية: استعادة 107 من الجنود الأسرى الروس من أوكرانيا

19 مرشحا لانتخابات غرفة تجارة إربد في اليوم الأول

18 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان و16 للقطاعات باليوم الأول

اختتام فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض سوفكس 2022

رئيس الوزراء يوعز بإنجاز البنية التحتية لتلفريك عجلون خلال شهر

بورصة وول ستريت في المنطقة الحمراء بعد قرار الفدرالي الأمريكي

الخميس، 03-11-2022 03:27 م

الخصاونة يفتتح مستشفى الإيمان الحكومي الجديد

6363a6a5bfbb3


الوكيل الإخباري - افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، مستشفى الإيمان الحكومي الجديد في محافظة عجلون، بسعة (250) سريراً، وبكلفة إجماليَّة تصل إلى (40) مليون دينار.

اضافة اعلان


وتفقد الخصاونة مرافق وأقسام المستشفى الجديد، وأكد "ضرورة أن يقدِّم المستشفى أفضل الخدمات الطبيَّة والرِّعاية الصحيَّة للمواطنين".


وبحسب رئاسة الوزراء، تبلغ المساحة الإجماليَّة للمستشفى الجديد في عجلون (42) ألف متر مربَّع، وبسعة (250) سريراً قابل للزيادة إلى (300) سرير.


بلغت الكُلفة الإجماليَّة للمستشفى (40) مليون دينار، منها (27) مليون دينار للتَّنفيذ، و(13) مليون دينار للأجهزة الطبيَّة والأثاث.


يحتوي مستشفى الإيمان على قسم طوارئ وإسعاف بسعة (45) سريراً، بزيادة (27) سريراً عمَّا كان يحتويه المستشفى القديم، وقسم للخداج بسعة (24) حاضنة وبزيادة (14) حاضنة، وقسم للعناية الحثيثة بسعة (12) سريراً بزيادة (7) أسرَّة، واستحداث قسم جديد للعناية القلبيَّة الحثيثة بسعة (11) سريراً.


كما يحتوي المستشفى على قسمين للباطني والجراحة للنِّساء بسعة (52) سريراً، وللرجال بسعة (52) سريراً بزيادة (75) سريراً عما كان يحتويه المستشفى القديم لمجموع أسرَّة القسمين، وقسم للعمليات يحتوي على (7) غرف مقارنة بـ(3) غرف عمليَّات في المستشفى القديم، وقسم للكلى بسعة (23) سريراً.


كما يضمُّ المستشفى أيضاً قسماً للثلاسيميا بسعة (8) أسرَّة، وقسماً للأطفال بسعة (26) سريراً، و(23) عيادة مقارنة بـ(11) عيادة في المستشفى القديم، كما تمَّت مضاعفة أسرَّة قسم التَّوليد لتصل إلى (22) سريراً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202216152811260898335

الحنيفات يطلع على مشروع الزراعة المائية بالتكنولوجيا الحديثة

6202226151010898223342

19 مرشحا لانتخابات غرفة تجارة إربد في اليوم الأول

112022364723404392264

18 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان و16 للقطاعات باليوم الأول

تتتتتتت

اختتام فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض سوفكس 2022

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء يوعز بإنجاز البنية التحتية لتلفريك عجلون خلال شهر

WhatsApp Image 2022-11-03 at 3.58.20 PM

وفاة وإصابات بحادث تصادم على طريق مأدبا

أخبار متعلقة
311836255_1588795211572425_8454570003427420158_n

رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق محمد الطراونة

10202216124535637828911

رئيس الوزراء يطلق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

FfLHv1BX0AAzFVr

الخصاونة يفتتح مشروع توسعة مركز سميح دروزة للأورام

302434368_406909878222163_1149146072064030058_n

الخصاونة يهنئ الأردنيين بذكرى المولد النبوي

zIXcRJTW6PPZgTPa7shbKWVz54Q2FAnUcBOIeVI3

وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي

image (58)

الخصاونة ونائب رئيس الوزراء العُماني يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الثنائي