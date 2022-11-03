الخصاونة يفتتح مستشفى الإيمان الحكومي الجديد

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، مستشفى الإيمان الحكومي الجديد في محافظة عجلون، بسعة (250) سريراً، وبكلفة إجماليَّة تصل إلى (40) مليون دينار.

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وتفقد الخصاونة مرافق وأقسام المستشفى الجديد، وأكد "ضرورة أن يقدِّم المستشفى أفضل الخدمات الطبيَّة والرِّعاية الصحيَّة للمواطنين".



وبحسب رئاسة الوزراء، تبلغ المساحة الإجماليَّة للمستشفى الجديد في عجلون (42) ألف متر مربَّع، وبسعة (250) سريراً قابل للزيادة إلى (300) سرير.



بلغت الكُلفة الإجماليَّة للمستشفى (40) مليون دينار، منها (27) مليون دينار للتَّنفيذ، و(13) مليون دينار للأجهزة الطبيَّة والأثاث.



يحتوي مستشفى الإيمان على قسم طوارئ وإسعاف بسعة (45) سريراً، بزيادة (27) سريراً عمَّا كان يحتويه المستشفى القديم، وقسم للخداج بسعة (24) حاضنة وبزيادة (14) حاضنة، وقسم للعناية الحثيثة بسعة (12) سريراً بزيادة (7) أسرَّة، واستحداث قسم جديد للعناية القلبيَّة الحثيثة بسعة (11) سريراً.



كما يحتوي المستشفى على قسمين للباطني والجراحة للنِّساء بسعة (52) سريراً، وللرجال بسعة (52) سريراً بزيادة (75) سريراً عما كان يحتويه المستشفى القديم لمجموع أسرَّة القسمين، وقسم للعمليات يحتوي على (7) غرف مقارنة بـ(3) غرف عمليَّات في المستشفى القديم، وقسم للكلى بسعة (23) سريراً.



كما يضمُّ المستشفى أيضاً قسماً للثلاسيميا بسعة (8) أسرَّة، وقسماً للأطفال بسعة (26) سريراً، و(23) عيادة مقارنة بـ(11) عيادة في المستشفى القديم، كما تمَّت مضاعفة أسرَّة قسم التَّوليد لتصل إلى (22) سريراً.