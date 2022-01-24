الخصاونة يفتتح مصنع دهانات في الزرقاء

الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، مصنع الشركة العالمية لتكنولوجيا الدهانات في محافظة الزرقاء، إيذاناً بإطلاق مرحلة التشغيل الكامل للمصنع الذي تم بناؤه خلال جائحة كورونا عام 2020.

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وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة للصناعات الوطنية التي تترجم دور القطاع الخاص في الإسهام بعملية التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للأردنيين.



وأشار إلى سعي الحكومة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز الاستثمارات المحلية، وجلب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، لافتا إلى التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستخفض كلف الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي، بهدف رفع قدرتها التنافسية، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي.



وأعرب الدكتور الخصاونة عن فخره واعتزازه بالصناعات الوطنية، مشيداً بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه في تقديم منتجات بجودة عالية تضاهي المنتجات العالمية وتنافس في الأسواق الخارجية.



وجال رئيس الوزراء في أقسام ومرافق المصنع، واطلع على خطوط الإنتاج، مستمعا إلى إيجاز من المدير التنفيذي للمصنع شادي العنبتاوي حول المنتجات والجودة، وما سيقدمه المصنع الذي يعتبر خلاصة 100 عام من الخبرة لشركة "جوتن" النرويجية العالمية.



وأشار العنبتاوي إلى أن المصنع يحرص على استخدام المنظومات الحديثة بالعملية الإنتاجية، ويساهم في المنافسة على مستوى المنطقة من خلال سواعد أردنية، لافتاً إلى السعي لتخفيض كلف النقل والتخزين، بما ينعكس مباشرة على أسعار البيع التي ستكون إحدى نقاط القوة في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تدريب الخبرات المحلية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.



بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "جوتن" العالمية مورتون فون، عن فخره بإنشاء أول مصنع للشركة في الأردن، والذي سيسهم في دعم الصناعات المحلية، مؤكداً متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الأردن والنرويج.

يشار إلى أن مصنع الشركة العالمية لتكنولوجيا الدهانات، ينتج ما يصل إلى 15 مليون لتر سنوياً، على أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 35 مليون لتر في حلول عام 2024.



ويختص المصنع بإنتاج وتوزيع الدهانات المائية ذات الجودة العالية والمطابقة لمواصفات الشركة الأم (جوتن آي اس) النرويجية والتي تتمتع بخبرة تزيد على 100 عام، وتمتاز بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية في عمليات التصنيع والأتمتة الكاملة، تحت إشراف سواعد أردنية.



وحضر الافتتاح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، ووزير العمل نايف استيتية، والسفير النرويجي في الأردن ايسبين افينت ليندباك، ومحافظ الزرقاء حجازي عساف، والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبد الفتاح الكايد، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.

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