الخصاونة يقرر عددا من الإجراءات التخفيفية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ، أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف المواطنين المالية ، من خلال الإجراءات التخفيفية ، للوصول إلى صيف أمن .

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وأشار إلى أنه تم العمل على تأجيل القروض والأقساط ، تسهيلا على المواطنين ، منوها إلى إجراءات تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية .

ولفت ، أن الإجراءات القادمة لم تزيد من عجز الموازنة ، وتابع " سنكثف الجهود الحكومية لضبط الأسعار ".

وقال " أود أن أطمئن الأردنيين ، بأن السلع تتوافر في الاسواق ، وسوف تعمل المؤسستان العسكرية والمدنية لضمان ضبط الأسعار بحيث تكون متوافرة للجميع ".



