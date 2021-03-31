الأربعاء 31-03-2021
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وفيات الأربعاء 31/3/2021

الأربعاء، 31-03-2021 10:54 ص

الخصاونة يقرر عددا من الإجراءات التخفيفية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ، أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف المواطنين المالية ، من خلال الإجراءات التخفيفية ، للوصول إلى صيف أمن .

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وأشار إلى أنه تم العمل على تأجيل القروض والأقساط ، تسهيلا على المواطنين ، منوها إلى إجراءات تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية .

 

ولفت ، أن الإجراءات القادمة لم تزيد من عجز الموازنة ، وتابع " سنكثف الجهود الحكومية لضبط الأسعار ".

 

وقال " أود أن أطمئن الأردنيين ، بأن السلع تتوافر في الاسواق ، وسوف تعمل المؤسستان العسكرية والمدنية لضمان ضبط الأسعار بحيث تكون متوافرة للجميع ".

 

 

 


 




 

 


 

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