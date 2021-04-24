الخصاونة يكشف عن توجيهات ملكية بتسهيل الإجراءات على المواطنين

الوكيل الاخباري -

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اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين والقطاع التجاري في المعاملات الجمركية.واستمع الدكتور الخصاونة إلى شرح من مدير دائرة الجمارك بالوكالة العميد جلال القضاة حول سير العمل والانجاز في مركز جمرك عمان، لافتا إلى الإجراءات المتخذة للتسهيل على المواطنين والمراجعين للمركز.واكد القضاة التكامل في العمل الذي تقوم به دائرة الجمارك العامة مع الدوائر الاخرى العاملة في المركز وبما يسهل على المراجعين تقديم الخدمات لهم في موقع واحد اختصارا للوقت والجهد.وخلال زيارته مركز جمرك عمان، تفقد رئيس الوزراء فرع دائرة ترخيص المركبات في جمرك عمان الذي يقدم خدماته للتخفيف على السائقين المراجعين للمركز.