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الأحد، 11-09-2022 01:56 م

الخصاونة يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأحد، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي .

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وبحث رئيس الوزراء مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل أوجه التعاون بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بتلبية احتياجات اللاجئين السوريين.


واكد رئيس الوزراء أهمية الشراكة بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في توفير الخدمات الأساسية للاجئين السوريين وضرورة مواصلة المجتمع الدولي والدول المانحة في تقديم الدعم اللازم للدول المضيفة للاجئين .


وأشار إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والضغوطات التي تشكلها استضافة الأردن للاجئين السوريين على قطاعات التعليم والصحة والمياه وفرص العمل.


 




 

 


 

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