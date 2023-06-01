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الخميس، 01-06-2023 03:26 م

الخصاونة يلتقي جون كيري برئاسة الوزراء

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري.اضافة اعلان


وجرى، خلال اللقاء الذي حضره وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، بحث التعاون القائم بين الجانبين، لا سيما ما يتعلق بمواجهة التحديات البيئية الناجمة عن التغير المناخي وأثرها على قضايا المياه والبيئة وأهمية دعم المشاريع الدولية والإقليمية للتغلب على هذه التحديات.

كما تم التأكيد على أهمية مؤتمر قمة المناخ cop 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر تشرين الثاني المقبل .

وأعرب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن شكره للمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ على دعم الأردن في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ خاصة التي لها تأثيرات على المياه والبيئة.

 




 

 


 

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الخصاونة يهنئ بزفاف ولي العهد

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الديوان الملكي يهنىء بمناسبة عقد قران ولي العهد

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