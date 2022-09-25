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الأحد، 25-09-2022 06:05 م

الخصاونة يلتقي وزراء الزراعة العراقي والسوري واللبناني

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الأحد، وزراء الزراعة في كل من العراق وسوريا ولبنان، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، المشاركين في الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الدول الأربع.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل، أهمية التعاون والتكامل بين الدول الأربع، لتعزيز الأمن الغذائي المستدام، الذي تشكل الزراعة أحد أهم عناصره الأساسية، لافتا إلى أهمية توسيع هذا التعاون الرباعي ليشمل دولا عربية أخرى.

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