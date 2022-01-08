الخصاونة يلتقي وزير الدفاع الألماني

الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، وزير الدفاع الألماني كريستين لامبرخت، وبحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي.

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وأكد رئيس الوزراء العلاقات الوثيقة التي تربط الأردن وجمهورية ألمانيا الاتحادية والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.



وأكدت وزير الدفاع الألماني، العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، لافتة إلى دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.



وجرى، خلال اللقاء، بحث أوجه ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين سيما في المجالات الدفاعية والتدريب وتبادل الخبرات المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين، إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب.