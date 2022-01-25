الخصاونة يلتقي وزير النقل الفلسطيني

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، وزير النقل الفلسطيني عاصم سالم بحضور وزير النقل المهندس وجيه عزايزة.

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واكد رئيس الوزراء العلاقات الاخوية والتاريخية المتميزة التي تربط الاردن وفلسطين وشعبيهما الشقيقين والتي يرعاها ويحرص على تعزيزها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واعاد رئيس الوزراء تأكيد موقف الاردن الثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة وذات السيادة الناجزة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي اطار حل الدولتين .



ولفت الخصاونة الى ان الاردن يضع امكاناته وخبراته في تصرف الاشقاء الفلسطينيين وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه ودعم حقوقه المشروعة.



من جهته، اشاد وزير النقل الفلسطيني بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لفلسطين، مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين. وقال، نعتز ونفتخر بعلاقاتنا مع الاردن الذي يشكل بوابتنا للعالم الخارجي، لافتا الى الدعم الفني الذي يقدمه الاردن للوزارات والمؤسسات الفلسطينية في المجالات كافة.



واشار وزير النقل الفلسطيني الى اهتمام وزارة النقل الفلسطينية بالاستفادة من التجربة الاردنية في مجال النقل والمواصلات واستخدام التطبيقات الذكية والنقل الذكي والتشريعات المتعلقة بها.