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الأحد، 04-09-2022 01:42 م

الخصاونة يلتقي وفدا من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم وفدا من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

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وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري ورئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.


وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور المناط بالمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لتعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشارها والحد من آثارها.


ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة التزمت بإنشاء المركز تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للتعامل مع تحديات الأوبئة والأمراض السارية، مؤكدا دعم الحكومة لتمكين المركز ليكون على غرار المراكز الشبيهة في الدول المتقدمة.


واعرب رئيس الوزراء عن التقدير للتعاون القائم بين المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها مع المركز، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجانبين.

 




 

 


 

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