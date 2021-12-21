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الثلاثاء، 21-12-2021 09:25 ص

الخصاونة ينعى الوزيرة السابقة اسمى خضر

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الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزيرة الدولة ووزيرة الثقافة السابقة اسمى خضر التي انتقلت الى رحمة الله تعالى مساء امس الاثنين.

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واستذكر رئيس الوزراء مسيرة الوزيرة خضر الحافلة بالعمل والإنجاز في جميع المواقع التي عملت بها سواء في الفريق الوزاري الحكومي أو في منظمات المجتمع المدني والقانون والمحاماة والصحافة والتعليم وحقوق الانسان والمرأة والعمل الاجتماعي التطوعي .


وشغلت المرحومة خضر منصب وزير دولة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزيرا للثقافة، وعضوا في مجلس الاعيان، ونائبا لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب. والمرحومة خضر حاصلة على وسام الاستقلال الاردني من الدرجة الاولى وعدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية.


وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي المرحومة خضر واسرتها سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.

 




 

 


 

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