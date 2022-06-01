الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

سعودي يوجه رسالة الى الاردنيين .. هذا ما حدث في عمان !

الحمل الكهربائي يسجل 3050 ميغاواط مساء أمس الثلاثاء

تقرير يرصد ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج

النتشة: الوصاية الهاشمية الدرع الواقي للمقدسات في القدس

حتى لا ترتفع الاسعار.. مطالب باعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات

السواعير: طرح الثقة بوزير الطاقة في حال استمرار ارتفاع المحروقات

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم لمدة اسبوع

الأوقاف: الخميس آخر موعد لتسليم تصاريح الحج

مصادر :قرار "المركزي" لن يؤثر على قيمة وآلية وإجراءات تقديم التسهيلات والقروض

وزارة النفط العراقية تكشف عن صادراتها من النفط الخام وإيراداتها في مايو

الأربعاء، 01-06-2022 03:15 م

الخصاونة ينعى الوزير الأسبق هشام الخطيب

min_16


الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزير الأسبق الدكتور هشام الخطيب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الكبيرة والجليلة التي قدمها المرحوم الخطيب لوطنه في جميع المواقع التي شغلها.


وشغل المرحوم الخطيب منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية أكثر من مرة ووزير المياه والري ووزير التخطيط ووزير الأشغال بالوكالة.


كما تم تعيينه عضوا في مجلس الأعيان ومديرا عاما لسلطة الكهرباء وخبيرا في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن كونه مستشارا عالميا في شؤون الطاقة.


والمرحوم الخطيب المولود في عكا عام 1936 حاصل على العديد من الأوسمة من الأردن وإندونيسيا والنمسا والسويد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

سعودي يوجه رسالة الى الاردنيين .. هذا ما حدث في عمان !

تداعيات-كوفيد-19-على-المكافحة-الدولية-للإرهاب-البيولوجي

وفد من "الطاقة الذرية" يطلع على سبل الوقاية من الأوبئة و التهديد البيولوجي في الأردن

0L5A8804

الحمل الكهربائي يسجل 3050 ميغاواط مساء أمس الثلاثاء

علاج-الرعاف-عند-الاطفال-1

نصائح من الدفاع المدني للتعامل مع نزيف الأنف

0L5A1065

1358 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

278570342_361509149348629_4414047912973188008_n

تنويه من الأمانة حول توقف الأنظمة الإلكترونية

أخبار متعلقة
627e5d878f1d5

حداد عام وتنكيس الأعلام في الأردن لـ3 أيام حدادا على الرئيس الإماراتي الراحل

WhatsApp Image 2022-05-11 at 10.26.48 AM

برنامج تعريفي في العمل البلدي لرؤساء البلديات

0L5A0349

الخصاونة نقلا عن أخصائيين نفسيين: السرية شرط للشروع الحقيقي بالانتحار

279423925_360865726075139_8398975288873287890_n

إقرار نظام يسهم بتوفير فرص العمل وتنويع الدخل القومي

مبنى رئاسة الوزراء

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

72021720277542707872

الأردنيون يترقبون إعلاناً لعطلة رسمية خلال هذا الشهر