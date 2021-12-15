الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة

الوكيل الاخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، احد رجالات الاردن البارزين رئيس الوزراء الاسبق الدكتور فايز الطراونة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر الاربعاء، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والعرش الهاشمي في مختلف مواقع المسؤولية.

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وقال رئيس الوزراء انه برحيل الطراونة فقد الاردن احد رجالاته الأوفياء المدافعين ببسالة عن مواقف الاردن وثوابته على مختلف المستويات محليا واقليميا ودوليا والمخلصين للقيادة الهاشمية في سعيها الدؤوب لرفعة الوطن وخدمة الامة.



واستذكر الخصاونة مناقب الفقيد الكبير وخدماته الجليلة على مدى خمسة عقود في خدمة الوطن.

