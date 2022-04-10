الخصاونة ينعى وزير الخارجية الأسبق حازم نسيبة

الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وزير الخارجية الأسبق الدكتور حازم نسيبة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأحد.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الكبيرة والجليلة التي قدمها الوزير والدبلوماسي والأكاديمي المرحوم حازم نسيبة خلال مسيرة حياته.



وتقلد نسيبة عدة مناصب وزارية منها، وزيرا للخارجية ووزير انشاء وتعمير ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.



كما تقلد المرحوم منصب سفير الأردن لدى جمهورية مصر العربية ولدى تركيا وكان عضوا في مجلس الأعيان عدة مرات، كما عمل في دوائر الإذاعة والصحافة والمطبوعات وأستاذا في الجامعة الأردنية ووكيلا لعدة وزارات وممثلا للأردن لدى المجلس الاستشاري لوكالة الغوث.



والمرحوم مولود في القدس عام 1922 وحاصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى وأوسمة من دول شقيقة.