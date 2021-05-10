الخصاونة ينقل رسالة شفوية من جلالة الملك لأخيه ولي عهد ابو ظبي

الوكيل الاخباري -

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استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة ، في ابو ظبي اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي نقل لسموه اطيب تحيات وتمنيات اخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بالخير لسموه ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة .ونقل رئيس الوزراء رسالة شفوية لسموه من اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني تضمنت استعراضا لسبل تعزيز وتمتين العلاقات الاخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الثنائية وتبادل الرأي ازاء مختلف القضايا الاقليمية .