الخصاونة ينقل رسالة من الملك لولي عهد أبو ظبي - تفاصيل

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة خلال استقباله للدكتور الخصاونة في أبو ظبي، حملت تحيات وتمنيات جلالته لسمو ولي عهد أبو ظبي بالخير ولدولة الامارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بمختلف مجالاتها.

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وتضمنت الرسالة التأكيد على تضامن الأردن الدائم مع الامارات العربية المتحدة الشقيقة ومساندته الدائمة لها باعتبار أن أمنها من أمن الأردن.



وأعاد الخصاونة التأكيد على إدانة الأردن للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الامارات ووقوف الأردن مع الأشقاء في الامارات وإلى جانبهم بوجه أي استهداف لأمن وسلامة الامارات الشقيقة.



وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



من جهته، حمل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الوزراء تحياته وتمنياته الطيبة لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا على العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين. ولفت سموه إلى المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.



وجرى التأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.



وكان رئيس الوزراء قد وصل إلى أبو ظبي، السبت، في زيارة عمل قصيرة أجرى خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الامارات حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.



وحضر اللقاء السفير الأردني لدى دولة الامارات العربية المتحدة نصار الحباشنة.

