الخصاونة يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

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وغرّد الخصاونة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أرفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين، أسمى آيات التَّهنئة بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الثَّالث والعشرين، وذكرى الثَّورة العربيَّة الكُبرى ويوم الجيش؛ ضارعين إلى الله أن يعيدها على قيادتنا ووطننا وشعبنا بالخير والعِزَّة والمَنَعة".