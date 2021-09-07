الخصاونة يهنئ النشميات: بوركت الجهود

الوكيل الاخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، منتخب النشميات بالتتويج بلقب كأس العرب الذي أقيم في مصر.



وقال الخصاونة في تغريدة له عبر تويتر:” نبارك لنشميّات منتخبنا الوطني الإنجاز الكبير الذي تحقّق بفوزهنّ بلقب بطولة كأس العرب للسيّدات لكرة القدم، للمرّة الثانية على التوالي. بالجدّ والعزيمة والمثابرة نرفع اسم الأردن عالياً في جميع المحافل. بوركت الجهود”.

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